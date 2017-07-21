Дональд Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы
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Россия официально получила информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", - сказал Песков журналистам, цитируемый РИА Новости.
В ноябре прошлого года, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на параде, посвященном Дню Победы.
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