В Кишиневе могут быть закрыты школы и детсады из-за коронавируса
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Кишиневский муниципальный совет призвал мэрию вынести решение о временном закрытии школ и детских садов в муниципии.
Муниципальные советники приняли это решение в контексте предотвращения заражения вирусом Covid-19 и призвали примар Кишинева Иона Чебана приостановить на две недели, начиная с 11 марта, деятельность учебных заведений в Кишиневе.
Накануне, специальная правительственная комиссия отказалась от предложения приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях в связи с коронавирусом.
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