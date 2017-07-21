В Кишиневе могут быть закрыты школы и детсады из-за коронавируса ...

Кишиневский муниципальный совет призвал мэрию вынести решение о временном закрытии школ и детских садов в муниципии.

Муниципальные советники приняли это решение в контексте предотвращения заражения вирусом Covid-19 и призвали примар Кишинева Иона Чебана приостановить на две недели, начиная с 11 марта, деятельность учебных заведений в Кишиневе.

Накануне, специальная правительственная комиссия отказалась от предложения приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях в связи с коронавирусом.