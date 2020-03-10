Путин согласился с отменой ограничений по срокам мандата президента ...

Выступая во вторник в Госдуме, президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. В то же время, он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

Как сообщает издание "Ведомости", Путин во вторник приехал на заседание Госдумы. Поводами стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.

Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно. По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможна поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции: "В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона".

После выступления Путина депутаты одобрили поправку Валентины Терешковой: "за" проголосовали 380 народных избранников, "против" – 43, воздержался 1.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в Конституцию о президентских сроках привнесут "больше стабильности". Сам Путин пока не ответил по сути на вопрос о возможности участия в этих выборах.