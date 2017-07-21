В Молдове объявлены еще два случая заражения коронавирусом
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Министр здравоохранения объявила о новых двух случаях заражения коронавирусом в Молдове.
Как заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, речь идет о 60-летнем мужчине из одного из южных районов, а также о 60-летней женщине из Кишинева.
Оба зараженных помещены в Республиканскую инфекционную больницу им. Т.Чорбэ.
Уже известно, что мужчина вернулся в Молдову 1 марта из Италии, где гостил у детей. Женщина также приехала еще 26 февраля в Молдову из Италии, где была у подружки.
Всего, в Молдове официально подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией.
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