Школы и детсады будут закрыты в Молдове на карантин с 11 марта ...

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации и распространением коронавирусной инфекции, власти приняли решение о закрытии дошкольных и школьных учебных заведений.

Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что школы и детсады будут закрыты с 11 марта. Министр пока не знает, до какого дня будут отменены занятия, но отметила, что школы и детсады останутся закрытыми еще и на следующей неделе.

Кроме того, в ближайшие дни будет принято решение относительно приостановления образовательного процесса в колледжах и университетах.

Во вторник было объявлено об установлении еще двух случаев заражения коронавирусом. Всего, в больницах Кишинева находятся трое заболевших этой инфекцией: две женщины 48-ми и 60-ти лет, а также 60-летний мужчина.