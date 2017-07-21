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Додон созывает свой Совет безопасности и обвиняет население

Опубликовано : 10 март 2020 г. 21:05 | Просмотров: 208 | Категория: Власть

Пытаясь "быть в тренде" борьбы с коронавирусом, занимающий должность президента Игорь Додон решил созвать заседание ничего не решающего Высшего совета безопасности и обвинил население в распространении вируса.

Об этом Додон сообщил в соцсетях после того, как во вторник вечером он собрал заседание правительства с участием представителями органов власти, ответственных за управление кризисной ситуацией, вызванной распространением COVID-19. "Обсудили ряд вопросов, связанных с решением проблемы, возникшей по причине трех подтвержденных случаев заражения, но также в особенности с мерами по предотвращению дальнейшего инфицирования людей", - написал Додон.

Он многозначительно сообщил, что "наш приоритет номер один – предотвращение новых случаев инфицирования и скорейшее выявление лиц, прибывших в страну из Италии, не побывавших в карантине и не соблюдавших предписанные властями правила".

По мнению Додона, виновниками в распространении вируса являются люди. "Если уровень ответственности людей в ближайшее время не возрастет, то никакие принятые меры, какие бы эффективные они ни были, не помогут нам обуздать вирус", - отметил занимающий должность президента.

Молчавший на протяжении последних месяцев, когда из Италии ежедневно свободно прилетали не менее тысячи человек, 10 марта Игорь Додон признал, что "уровень кризиса напрямую угрожает национальной безопасности, в том числе безопасности граждан".

"Поэтому я решил созвать 11 марта срочное заседание Высшего совета безопасности, где мы примем новые решения в связи с необходимостью как можно более надежной защиты граждан, оказания дополнительной поддержки Правительству и всем органам власти, участвующим в преодолении кризиса, а также с целью максимального повышения эффективности антикризисного центра, который занимается этой ситуацией", - написал Додон о созыве Высшего совета безопасности, не уточняя, что этот орган является совещательным и не принимает никаких решений, обязательных к исполнению.

Согласно официальным данным, в Молдове официально объявлено о трех подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Госпитализированными являются две женщины 48-ми и 60-ти лет, а также 60-летний мужчина. 


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