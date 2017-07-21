В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости ...

(ФОТО) После объявления о выявлении еще двоих зараженных коронавирусом, в ряде супермаркетов Кишинева началась паника.

В соцсетях уже появились фото о том, как люди массово скупают товары первой необходимости, крупы, макароны, мясо.

Согласно официальным данным, в Молдове официально объявлено о трех подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Госпитализированными являются две женщины 48-ми и 60-ти лет, а также 60-летний мужчина.