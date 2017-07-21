show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 21:27  

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

Сегодня, 21:05  

Додон созывает свой Совет безопасности и обвиняет население

Сегодня, 17:22  

Школы и детсады будут закрыты в Молдове на карантин с 11 марта

Сегодня, 17:03  

В Молдове объявлены еще два случая заражения коронавирусом

Сегодня, 16:46  

Путин согласился с отменой ограничений по срокам мандата президента

Сегодня, 15:33  

В Кишиневе могут быть закрыты школы и детсады из-за коронавируса
все новости
ИЩУ

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

Опубликовано : 10 март 2020 г. 21:27 | Просмотров: 169 | Категория: Люди / Страна

(ФОТО) После объявления о выявлении еще двоих зараженных коронавирусом, в ряде супермаркетов Кишинева началась паника.

В соцсетях уже появились фото о том, как люди массово скупают товары первой необходимости, крупы, макароны, мясо.

 

Согласно официальным данным, в Молдове официально объявлено о трех подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Госпитализированными являются две женщины 48-ми и 60-ти лет, а также 60-летний мужчина.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости ...

Просмотров: 171
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается ...

Просмотров: 3 122
Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус

Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус ...

Просмотров: 1 809
Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев

Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев ...

Просмотров: 1 402
Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса

Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса ...

Просмотров: 1 663
Политзаключенные потребовали отозвать лицензию адвоката у коррумпированных бывших прокуроров и судей

Политзаключенные потребовали отозвать лицензию адвоката у коррумпированных бывших прокуроров и судей ...

Просмотров: 3 340
СТРАНА
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости ...

Просмотров: 170
Школы и детсады будут закрыты в Молдове на карантин с 11 марта

Школы и детсады будут закрыты в Молдове на карантин с 11 марта ...

Просмотров: 1 199
В Молдове объявлены еще два случая заражения коронавирусом

В Молдове объявлены еще два случая заражения коронавирусом ...

Просмотров: 342
Впервые автозаправки понизили цену топлива после снижения котировок нефти

Впервые автозаправки понизили цену топлива после снижения котировок нефти ...

Просмотров: 583
Во всей Италии объявлен карантин из-за коронавируса

Во всей Италии объявлен карантин из-за коронавируса ...

Просмотров: 690
Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса

Мэр Бельц Ренато Усатый настаивает на временном закрытии школ и детсадов для защиты от коронавируса ...

Просмотров: 4 300
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 392
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 762
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 858
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 464
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 196
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 642
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 48 077
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 008
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 856
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 120
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 25 848
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 792
ВЛАСТЬ
Додон созывает свой Совет безопасности и обвиняет население

Додон созывает свой Совет безопасности и обвиняет население

Сегодня, 17:22  Школы и детсады будут закрыты в Молдове на карантин с 11 марта
Сегодня, 17:03  В Молдове объявлены еще два случая заражения коронавирусом
Сегодня, 15:33  В Кишиневе могут быть закрыты школы и детсады из-за коронавируса
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

06.03.2020  Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда
05.03.2020  Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда
05.03.2020  Плахотнюк замешан в деле о поставке в Россию 20 кг гашиша из Марокко



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (72)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта