В центре Москвы прошли одиночные пикеты против новых президентских сроков Путина ...

Одиночные пикеты против обнуления президентских сроков прошли возле памятника князю Владимиру, а полиция собирала паспортные данные всех участников пикетов.

Противники новой инициативы по изменению Конституции, считают, что после этих поправок, Владимир Путин сможет находиться в своей должности до 2036 года.

Как сообщает издание "Ведомости", у памятника выстроилась длинная очередь из желающих участвовать в пикете.

Подобная форма протеста является своеобразной формой защиты протестующих от возможного жесткого подавления властями несанкционированных акций протеста. Поэтому, люди по очереди становились у памятника с одним и тем же плакатом, на котором было написано "НЕТ".

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Конституцию снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, президент России Владимир Путин одобрил предложение обнулить сроки.

Однако, по его словам, Конституционный суд должен подтвердить законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на следующих выборах.

Поправки в Конституцию будут вынесены на Всероссийский референдум 22 апреля этого года.