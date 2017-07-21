Польша считает Россию самой серьезной угрозой для НАТО ...

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия остается самой серьезной угрозой для стран-членов НАТО.

Об этом глава польской дипломатии заявил в среду, 11 марта, на состоявшейся в Вильнюсе встрече глав МИД "Бухарестской девятки".

Как сообщает Польское радио, на встрече в Вильнюсе министры иностранных дел "Бухарестской девятки" обсудили роль НАТО, задачи Североатлантического альянса и угрозу со стороны России.

Среди самых главных тем переговоров была подготовка к предстоящей встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, которая состоится в начале апреля.

"Я хотел бы сказать, что есть общее понимание угроз. Прежде всего, Россия постоянно остается самым серьезным вызовом и угрозой для Североатлантического альянса", - сказал глава МИД Польши.

Как добавил Яцек Чапутович, другие страны обратили внимание на то, что благодаря двустороннему соглашению Польши и США была усилена вовлеченность Америки на Восточном фланге НАТО.

"Это ценится. Балтийские страны видят в этом поддержку своей безопасности", - добавил глава МИД Польши.

"Бухарестская девятка" была создана в 2015 году в Варшаве по инициативе Польши и Румынии. Встречи проводятся для обмена мнениями и координации позиций в сфере безопасности государств Восточного фланга НАТО. В группу входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.