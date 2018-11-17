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В Болгарии зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса

Опубликовано : 11 март 2020 г. 20:20 | Просмотров: 217 | Категория: Мир

Министерство здравоохранения Болгарии официально сообщило о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отмечается в пресс-релизе минздрава Болгарии, 66-летняя женщина скончалась в среду в больнице Софии.

Сообщается также, что у женщины была установлена тяжелая форма двусторонней пневмонии, у нее были хронические проблемы с сердцем, а ранее она перенесла операцию на сердце.

74-летний муж погибшей также находится в тяжелом состоянии.

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зарегистрированы в Болгарии 8 марта.


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