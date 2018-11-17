В Болгарии зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса
|
Министерство здравоохранения Болгарии официально сообщило о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как отмечается в пресс-релизе минздрава Болгарии, 66-летняя женщина скончалась в среду в больнице Софии.
Сообщается также, что у женщины была установлена тяжелая форма двусторонней пневмонии, у нее были хронические проблемы с сердцем, а ранее она перенесла операцию на сердце.
74-летний муж погибшей также находится в тяжелом состоянии.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зарегистрированы в Болгарии 8 марта.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Официально объявлено о пандемии нового коронавируса ...Просмотров: 257
Польша считает Россию самой серьезной угрозой для НАТО ...Просмотров: 167
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ