Официально объявлено о пандемии нового коронавируса ...

Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

"Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. [...] Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90 процентов случаев - только в четырех странах, а в двух из них - Китае и Южной Корее - значительно снизилось число заболевших", - заявили в ВОЗ.

Как сообщает Би-би-си, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что новая классификация распространения Covid-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом.

"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны", - говорится в заявлении организации.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что он "серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия" по поводу коронавируса. Он призвал правительства принять "срочные и агрессивные меры".

"Несколько стран продемонстрировали, что вирус можно подавить и контролировать", - сказал он.

До сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией.

Согласно терминологии ВОЗ, эпидемией считается неожиданное распространение болезни в одном регионе. В 2010 году ВОЗ постановила, что пандемией считается распространение нового заболевания по всему миру.