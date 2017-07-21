Молдова полностью прекратила авиасообщение с Италией
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Власти Молдовы распорядились полностью отменить все авиарейсы на Италию из-за распространения нового коронавируса.
Последний рейс в Рим вылетел из Аэропорта Кишинева в среду в 13.40. Этот же Airbus321 авиакомпании Air Moldova вернулся в Кишинев в 19.52 по Кишиневскому времени.
Согласно решению Чрезвычайной комиссии по охране общественного здоровья, эта мера будет действительна до конца марта. В дальнейшем, по необходимости, ее могут продлить.
До запрета, из Кишиневского аэропорта несколько авиакомпаний выполняли рейсы в Болонью, Милан, Турин, Рим, Парму и Венецию. Это одно из самых прибыльных направлений для авиаперевозчиков в связи с тем, что в Италии находятся более 130 тысяч молдавских граждан.
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