Молдова полностью прекратила авиасообщение с Италией ...

Последний рейс в Рим вылетел из Аэропорта Кишинева в среду в 13.40. Этот же Airbus321 авиакомпании Air Moldova вернулся в Кишинев в 19.52 по Кишиневскому времени.

Согласно решению Чрезвычайной комиссии по охране общественного здоровья, эта мера будет действительна до конца марта. В дальнейшем, по необходимости, ее могут продлить.

До запрета, из Кишиневского аэропорта несколько авиакомпаний выполняли рейсы в Болонью, Милан, Турин, Рим, Парму и Венецию. Это одно из самых прибыльных направлений для авиаперевозчиков в связи с тем, что в Италии находятся более 130 тысяч молдавских граждан.