США прекращают авиасообщение с Европой на 30 дней ...

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на авиаперевозки из континентальной Европы (не включая Великобританию), начиная с полуночи пятницы, 13 марта.

Как сообщает "Голос Америки", в среду вечером Трамп обратился с посланием к нации в прямом эфире из Овального кабинета, пытаясь успокоить страну и погасить панику, возникшую среди американцев из-за вспышки нового коронавируса COVID-19.

Президент сообщил о запрете на авиаперевозки из континентальной Европы (не включая Великобританию) в США на срок 30 суток, начиная с полночи пятницы, 13 марта.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен обратиться в Конгресс за ратификацией целого ряда мер его администрации, направленных на медицинскую и финансовую помощь американским бизнесам и индивидуальным работникам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Перед выступлением президент опубликовал в своем твиттер-аккаунте анонс предстоящего обращения, написав, что "СМИ должны рассматривать это, как время единения и силы. У нас есть общий враг, на самом деле враг всего мира, коронавирус. Мы должны победить его как можно быстрее и без опасных последствий. Для меня нет ничего важнее жизни и безопасности Соединенных Штатов!".