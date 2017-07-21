Молдова отменила запрет на импорт курятины из Украины
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Правительство отменило ранее введенный запрет на импорт из Украины яиц, мяса и продуктов из птицы.
Поставки из Украины возобновятся с 13 марта.
Действовавшее с 14 февраля решение правительства было отменено после того, как Украина ликвидировала очаги распространения птичьего гриппа.
В прошлом году, из 18,4 тысячи тонн импортированного мяса птицы и продуктов птицеводства 79 % процентов пришлось на Украину.
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