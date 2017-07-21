Полиция разыскивает сбежавшую из больницы мать с ребенком с симптомами коронавируса ...

Госпитализированная в Кишиневе женщина с ребенком, у которой заподозрили заражение коронавирусом, сбежала из больницы вместе с ребенком.

Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. Министр отметила, что в этой ситуации медики были вынуждены обратиться за помощью к полиции, которая устанавливает место нахождения сбежавшей из-под наблюдения женщины.

"Вчера женщина, у которой были симптомы заражения, не захотела остаться в больнице и не дала обследовать ребенка. Она напала на врачей и сбежала из приемного покоя больницы", - заявила директор детской инфекционной больницы Людмила Бырка.

В свою очередь, министр призвала население к ответственности, отметив, что каждый зараженный коронавирусом представляет опасность еще не менее чем для четверых людей.