Путин обвинил компанию Ходорковского в связи с заказными убийствами ...

Владимир Путин выступил со своими обвинениями в своем интервью ТАСС. По мнению Путина, несмотря на то что личное участие экс-главы ЮКОСа в убийствах доказано не было, тем не менее сотрудники службы безопасности компании не могли действовать "по своей прихоти".

"Значит, Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема. И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - заявил Владимир Путин.

Михаил Ходорковский прокомментировал высказывания Путина в Twitter.

"Услышал, что Путин назвал меня жуликом... Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства... Такое жульничество, как он с Конституцией и своими сроками, перещеголять невозможно", - написал Ходорковский.

Михаил Ходорковский, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, был помилован Путиным в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015 г. его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.