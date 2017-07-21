Казахстан отменил парад в честь Дня Победы из-за коронавируса ...

Президент Казахстана отменил все массовые мероприятия, в том числе военный парад в честь 75-летия Победы.

Об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы", - написал пресс-секретарь президента Казахстана.

Как сообщает РБК, в официальном сообщении на сайте президента Казахстана говорится, что 12 марта Токаев провел совещание с "руководителями ряда государственных органов", на котором дал поручения "по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса".

На совещании также решили перенести на 16 марта 2020 года школьные каникулы и перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение.