FLASH // Украина закрывает границу с Молдовой
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Украинские власти распорядились о закрытии границы с Молдовой за исключением двух пунктов пропуска в Паланке и Тудоре-Староказачье.
Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Молдавские власти пока ничего не сообщали в связи с предпринятой Украиной мерой.
Продолжение - в следующих выпусках…
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