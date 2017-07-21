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Список пограничных пунктов, которые будут закрыты Украиной на границе с Молдовой

Опубликовано : 12 март 2020 г. 17:03 | Просмотров: 2 324 | Категория: Власть / Страна

(DOC) Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение ввести карантин по всей Украине с 12 марта.

Как сообщила в соцсетях народный депутат Украины Виктория Сюмар, карантин будет введен до 3 апреля.

Депутат сообщила, что кроме прочих мер, будет закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов на границе Украины.

"Из 219 открытыми останутся 49, где оборудованы места для карантина", - сообщила депутат.

Источник в одной из силовых структуру Украины передал агентству OMEGA список пунктов пропуска, которые планируется закрыть уже к 20 часам 13 марта.

Согласно этому списку, будут закрыты почти все пункты пропуска, включая железнодорожные, через Приднестровье и в сторону Джурджулештского порта на Дунае.

На юге Молдовы останутся открытыми только пункты пропуска Паланка и Тудора-Староказачье. Судя по документу, из Приднестровья в Украину можно будет попасть только через эти пункты пропуска.

Молдавские власти пока ничего не сообщали в связи с предпринятой Украиной мерой.

Накануне, занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон заявлял, что сопредельные государства могут ограничить проезд через границу, только уведомив об этом Молдову за 48 часов.

 


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