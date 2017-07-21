В Румынии уже второй кандидат на должность премьер-министра отказывается от назначения ...

Кандидат на должность премьер-министра, действующий министр финансов Флорин Кыцу в четверг отказался от назначения кандидатом на должность премьер-министра.

Об этом он сообщил накануне заседания, на котором должен был быть утвержден возглавляемый им кабинет министров.

Как объяснил в соцсетях свой шаг сам Кыцу, он был продиктован тем, что "Людовик Орбан (бывший премьер-министр – Ред.) должен быть главой правительства Румынии".

"Решение президента Клауса Йоханниса выдвинуть меня на должность премьер-министра было для меня честью. Однако, оно было принято в контексте, при котором досрочные выборы являются решением, удовлетворяющим большинство партий. Сегодня такого варианта больше не существует", - написал Флорин Кыцу.

Вечером ожидается заявление президента Румынии Йоханиса по этому поводу.

В Румынии обострился правительственный кризис после того, как предыдущее правительство Людовика Орбана было отправлено в отставку 5 февраля в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной Социал-демократической партии. Несмотря на это, президент Клаус Йоханнис на следующий день вновь поручил Орбану сформировать правительство, рассчитывая, что таким образом удастся спровоцировать досрочные выборы.

24 февраля, Конституционный суд усмотрел нарушение Конституции при выдвижении Орбана. Людовик Орбан вынужден был сложить с себя полномочия кандидата в премьер-министры, а президент Румынии поручил Флорину Кыцу сформировать новое правительство.