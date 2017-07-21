В Молдове подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом
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Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Молдове достигло шести.
Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцобеспечения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что за прошедшие сутки были обнаружены еще двое заболевших.
Все заразившиеся ранее находились в Италии.
Накануне, занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что власти рассматривают и пессимистический сценарий, при котором заболевших может быть и свыше тысячи.
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