В Молдове подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом ...

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцобеспечения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что за прошедшие сутки были обнаружены еще двое заболевших.

Все заразившиеся ранее находились в Италии.

Накануне, занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что власти рассматривают и пессимистический сценарий, при котором заболевших может быть и свыше тысячи.