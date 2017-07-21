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FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США

Опубликовано : 12 март 2020 г. 21:50 | Просмотров: 8 841 | Категория: Власть / Криминал

Находящийся в США бывший председатель Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк был задержан властями Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в соцсетях лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый. Усатый не уточнил детали относительно задержания Плахотнюка.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможном задержании беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США.

Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".

В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

"Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео в своем Заявлении 13 января.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что он проживал в Майами.


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