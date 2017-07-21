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Румыния закрывает границу с Молдовой

Опубликовано : 13 март 2020 г. 00:36 | Просмотров: 523 | Категория: Страна

Пока, будут закрыты только два пропускных пункта из шести действующих.

Согласно принятому решению Национальным комитетом по специальным и чрезвычайным ситуациям, на границе с Республикой Молдова будут временно закрыты пункты пропуска Оанча – Кагул и Рэдэуць-Прут – Липканы.

О принятом решении сообщил в четверг поздно вечером министр внутренних дел Румынии Марчел Вела, объяснив эту меру необходимостью предупредить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщил глава МВД, эти пункты пропуска были выбраны, с целью обеспечения бесперебойной работы других пунктов пропуска через границу, на которых отмечается более интенсивный поток.

Власти Румынии также приняли решение о временном закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Болгарией, Венгрией, Сербией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Украина закрывает почти все пункты пропуска на границе с Молдовой.


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