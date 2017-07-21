Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США ...

Находящийся в США бывший председатель Демпартии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк сообщил в соцсетях, что информация об его задержании властями Соединенных Штатов является "fake news".

Об этом Плахотнюк написал через несколько часов после того, как лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый сообщил о том, что Плахотнюк был задержан в США "за нарушение иммиграционного законодательства".

"Благодарю всех тех, кто на самом деле беспокоился обо мне. Но заверяю их, что они не имели ни единого мотива для этого", - написал Плахотнюк.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможном задержании беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США.

Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".

В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты."Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео в своем Заявлении 13 января.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Известно, что Владимир Плахотнюк сейчас проживает в Майами.