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Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента

Опубликовано : 13 март 2020 г. 09:53 | Просмотров: 259 | Категория: Власть

Лидер Партии PAS Майя Санду окончательно дала понять о невозможности сотрудничества ее партии с Платформой DA на предстоящих выборах президента.

Санду объявила, что кандидатура Нэстасе не будет поддержана на этих выборах из-за плохого результата Нэстасе на прошедших выборах мэра Кишинева.

Об этом она заявила в четверг в эфире телеканала JurnalTV.

"Мы бы поддержали его, если бы у него были большие шансы. Сейчас, нравится нам это, или нет, но выборы в Кишиневе показали, что эти шансы не очень велики. Исходя из этого, PAS думает и примет решение относительно кандидата, у которого есть шансы выиграть, потому что важно выиграть выборы против Игоря Додона", - заявила Санду.

Ранее Партия PAS назвала решение Андрея Нэстасе выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента "поспешным завершением процесса отбора и назначения единого и аполитичного кандидата от проевропейских сил".

Нэстасе был объявлен кандидатом 1 марта, более чем за полгода до объявления даты выборов президента.

Предположительно, власти намерены провести выборы президента в ноябре этого года.


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