Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты ...

В связи с необходимостью противодействия распространению коронавируса, Православная церковь Украины рекомендовала усилить противоэпидемические меры в храмах и использовать дезинфицирующие средства для чистки икон и других святынь.

Церковь разработала целый список рекомендаций для своих прихожан и священнослужителей на период пандемии.

Как сообщается на официальном сайте ПЦУ, рекомендовано не целовать кресты, иконы и святыни, а ограничиться поклонами.

Кроме того, предписывается использовать одноразовые стаканы для запивки после принятия причастия.

В то же время, Православная церковь Украины не видит необходимости ограничивать количество богослужений.