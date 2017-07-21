Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты
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В связи с необходимостью противодействия распространению коронавируса, Православная церковь Украины рекомендовала усилить противоэпидемические меры в храмах и использовать дезинфицирующие средства для чистки икон и других святынь.
Церковь разработала целый список рекомендаций для своих прихожан и священнослужителей на период пандемии.
Как сообщается на официальном сайте ПЦУ, рекомендовано не целовать кресты, иконы и святыни, а ограничиться поклонами.
Кроме того, предписывается использовать одноразовые стаканы для запивки после принятия причастия.
В то же время, Православная церковь Украины не видит необходимости ограничивать количество богослужений.
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