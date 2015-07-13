show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 13:50  

FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели

Сегодня, 10:47  

Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса

Сегодня, 10:12  

Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты

Сегодня, 09:53  

Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента

Сегодня, 09:24  

Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Сегодня, 00:36  

Румыния закрывает границу с Молдовой
все новости
ИЩУ

Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса

Опубликовано : 13 март 2020 г. 10:47 | Просмотров: 400 | Категория: Мир

Представитель МИД КНР выдвинул предположение о занесении коронавируса из Соединенных Штатов.

Как сообщает РБК, такое предположение выдвинуто МИДом КНР после того как в США сообщили об умерших американцах, которым диагностировали грипп, но при посмертном обследовании у них обнаружили коронавирус.

Заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные.

В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился "нулевой пациент", сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.

"Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!", - написал Чжао Лицзянь. При этом он не пояснил, почему за появление коронавируса в стране ответственны именно американские военные.

На 13 марта, по подсчетам SCMP, коронавирусом во всем мире заразились более 131 тыс. человек. В США, по данным Всемирной организации здравоохранения на 12 марта, подтверждено 987 случаев заражения, жертвами вируса стали 29 человек.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса

Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса ...

Просмотров: 414
Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты

Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты ...

Просмотров: 182
В Румынии уже второй кандидат на должность премьер-министра отказывается от назначения

В Румынии уже второй кандидат на должность премьер-министра отказывается от назначения ...

Просмотров: 547
Казахстан отменил парад в честь Дня Победы из-за коронавируса

Казахстан отменил парад в честь Дня Победы из-за коронавируса ...

Просмотров: 422
Путин обвинил компанию Ходорковского в связи с заказными убийствами

Путин обвинил компанию Ходорковского в связи с заказными убийствами ...

Просмотров: 725
США прекращают авиасообщение с Европой на 30 дней

США прекращают авиасообщение с Европой на 30 дней ...

Просмотров: 604
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 477
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 836
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 919
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 528
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 318
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 748
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 107
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 976
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 320
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 26 611
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 939
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 062
ВЛАСТЬ
FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели

FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели

Сегодня, 09:53  Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента
Сегодня, 09:24  Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США
Вчера, 21:50  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Вчера, 21:50  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США
09.03.2020  Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ
06.03.2020  Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (97)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта