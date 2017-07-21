FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели ...

Пока Митрополия Молдовы и другие культы отказывалась каким-либо образом реагировать в связи с необходимостью препятствования распространению коронавирусной инфекции, власти приняли решение запретить проведение религиозных служб в течение ближайших двух недель.

"Люди преклонного возраста входят в группу повышенного риска, а именно они чаще всего ходят в церковь. Поэтому, на две недели мы приостанавливаем все религиозные службы. Конечно, мы обговорим с представителями всех религиозных культов, чтобы прихожане не пострадали. Собрания на службы будут невозможными. Но церковные службы будут транслироваться Национальным телевидением в прямом эфире", - заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Ранее, представители Митрополии Молдовы заявляли, что они не намерены вносить изменения в религиозные службы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.