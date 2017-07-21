Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы ...

После того, как 11 марта было полностью прекращено авиасообщение с Италией, прекращается воздушное сообщение и с остальными странами Евросоюза из-за опасности распространения коронавируса.

С полуночи пятницы будут прекращены полеты из Франции и Испании, а также в направлении этих стран. С воскресенья, будут отменены рейсы во все европейские страны.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам заседания правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

"Согласно решению комиссии, ночью, начиная с 00:00 отменяются все рейсы из двух других стран, затронутых коронавирусом. Это Франция и Испания. У нас есть два рейса, на Барселону и Париж, сегодня эти рейсы также отменены. С воскресенья отменяются все рейсы из Европы", - заявил премьер-министр.

Из Кишиневского аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Афины, Франкфурт-на-Майне, Бухарест Варшаву, Париж, Барселону, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Мемминген, Дортмунд, Берлин, Прагу.