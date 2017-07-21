Украина закрывает границы для иностранцев ...

Ограничения на въезд иностранцев в Украину вступят в силу c 15 марта и продлятся до 29 марта.

Решение об этом было принято в пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, как одну из мер противодейсвтия распространению коронавируса.

Согласно этому решению, граждане Украины смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут помещены в карантин.

Как сообщил журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов, попасть на территорию Украины смогут попасть лишь иностранцы, которые являются дипломатами.

Через две недели СНБО в зависимости от ситуации с развитием эпидемии примет решение, стоит продлевать запрет или нет.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом.