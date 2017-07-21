Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти ...

Количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 в стране возросло до восьми.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Очередные двое заразившихся коронавирусом нового типа недавно вернулись из Италии. Они были госпитализированы в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ.

По данным властей, среди заболевших нет детей. Также министр отметила, что в настоящее время есть 20 случаев подозрения на коронавирус.