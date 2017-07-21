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Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти

Опубликовано : 13 март 2020 г. 18:31 | Просмотров: 310 | Категория: Власть / Страна

Количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 в стране возросло до восьми.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Очередные двое заразившихся коронавирусом нового типа недавно вернулись из Италии. Они были госпитализированы в инфекционную больницу  им. Тома Чорбэ.

По данным властей, среди заболевших нет детей. Также министр отметила, что в настоящее время есть 20 случаев подозрения на коронавирус.


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