Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти
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Количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 в стране возросло до восьми.
Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
Очередные двое заразившихся коронавирусом нового типа недавно вернулись из Италии. Они были госпитализированы в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ.
По данным властей, среди заболевших нет детей. Также министр отметила, что в настоящее время есть 20 случаев подозрения на коронавирус.
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