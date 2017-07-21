В Украине скончался первый пациент от коронавируса
|
Госпитализированная в четверг 71-летняя жительница Житомирской области скончалась 13 марта от коронавируса.
Как сообщает министерство здравоохранения Украины, "умершая женщина находилась в группе риска". "Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом", - говорится в пресс-релизе минздрава Украины.
Умершей был 71 год. 12 марта ее госпитализировали с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. Менее чем через сутки состояние больной ухудшилось, ее подключили к аппарату вентиляции легких, но спасти пациентку не удалось.
С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
МИР
В Украине скончался первый пациент от коронавируса ...Просмотров: 407
Украина закрывает границы для иностранцев ...Просмотров: 146
В Румынии уже второй кандидат на должность премьер-министра отказывается от назначения ...Просмотров: 660
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ