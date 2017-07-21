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В Украине скончался первый пациент от коронавируса

Опубликовано : 13 март 2020 г. 18:57 | Просмотров: 413 | Категория: Мир

Госпитализированная в четверг 71-летняя жительница Житомирской области скончалась 13 марта от коронавируса.

Как сообщает министерство здравоохранения Украины, "умершая женщина находилась в группе риска". "Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом", - говорится в пресс-релизе минздрава Украины.

Умершей был 71 год. 12 марта ее госпитализировали с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. Менее чем через сутки состояние больной ухудшилось, ее подключили к аппарату вентиляции легких, но спасти пациентку не удалось.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом.


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