В США объявлено Чрезвычайное положение из-за коронавируса ...

Как сообщает "Голос Америки", режим Чрезвычайного положения позволит выделить дополнительное федеральное финансирование на борьбу с последствиями эпидемии на экономику и общественное здравоохранение.

Президент США сообщил об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.

Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявлял в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.