Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft ...

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании и продолжит работу в Microsoft в качестве советника гендиректора.

Как сообщает РБК, об этом предприниматель объявил он на своей странице в LinkedIn, решив сосредоточиться на благотворительной деятельности.

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей", — цитирует его CNBC.

В сообщении корпорации говорится, что предприниматель намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsoft.

Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года — тогда Гейтс покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation). Предприниматель возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года, эту должность занял независимый директор Джон Томпсон.

Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $103,6 млрд. Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.