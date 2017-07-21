show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 21:56  

В США объявлено Чрезвычайное положение из-за коронавируса

Вчера, 18:57  

В Украине скончался первый пациент от коронавируса

Вчера, 18:31  

Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти

Вчера, 18:10  

Украина закрывает границы для иностранцев

Вчера, 14:37  

Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы

Вчера, 13:50  

FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели
все новости
ИЩУ

Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

Опубликовано : 14 март 2020 г. 08:29 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании и продолжит работу в Microsoft в качестве советника гендиректора.

Как сообщает РБК, об этом предприниматель объявил он на своей странице в LinkedIn, решив сосредоточиться на благотворительной деятельности.

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей", — цитирует его CNBC.

В сообщении корпорации говорится, что предприниматель намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsoft.

Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года — тогда Гейтс покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation). Предприниматель возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года, эту должность занял независимый директор Джон Томпсон.

Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $103,6 млрд. Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft ...

Просмотров: 0
В США объявлено Чрезвычайное положение из-за коронавируса

В США объявлено Чрезвычайное положение из-за коронавируса ...

Просмотров: 496
В Украине скончался первый пациент от коронавируса

В Украине скончался первый пациент от коронавируса ...

Просмотров: 691
Украина закрывает границы для иностранцев

Украина закрывает границы для иностранцев ...

Просмотров: 271
Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса

Китай подозревает военных США в распространении нового коронавируса ...

Просмотров: 862
Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты

Православная церковь Украины рекомендовала прихожанам не целовать иконы и кресты ...

Просмотров: 409
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 500
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 858
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 937
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 546
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 356
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 778
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 132
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 999
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 342
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 26 908
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 972
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 094
ВЛАСТЬ
Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти

Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти

Вчера, 14:37  Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы
Вчера, 13:50  FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели
Вчера, 09:53  Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

12.03.2020  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США
09.03.2020  Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ
06.03.2020  Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (102)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта