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Саакашвили: Коронавирус провоцирует глубокий экономический и гуманитарный кризис

Опубликовано : 14 март 2020 г. 09:28 | Просмотров: 522 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что на фоне борьбы с коронавирусом развивается глубочайший экономический кризис, который будет намного опаснее медицинской составляющей проблемы.

"Полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы в Европе и приезжают в Украину. Мы готовы принять полмиллиона украинцев, которые приедут сюда голодные, без денег, без работы?", - заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу "Свобода слова".

В этой связи он призвал власти Украины уже сейчас готовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину, по кредитованию.

"Если правительство не будет всего этого готовить - это социальная история, это уже не медицинская история", - отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что в результате распространения коронавирусной инфекции в Украине грядет сокращение экономики почти на 10% в ближайшие 2-3 месяца.

"Даже, если вирус будет изолирован в ближайшие 2-3 месяца, потом в следующие 3-6 месяцев будет катастрофическая депрессия для украинской экономики", - заявил он.

По мнению Саакашвили, правительство уже сейчас должно осознавать и говорить, что Украину ожидает "жестокий экономический кризис".

"Это означает, что миллионы людей могут остаться без работы, это означает, что мы получим дополнительно из Европы остающихся без работы украинцев. Мы готовы к этому? Налоговая система готовится к этому? Система социальных льгот готовится к этому? Это будет гуманитарная проблема. Ее можно решить, минимизировать, еще не поздно, но для этого надо день и ночь работать. Легко запретить полеты, легко делать то, что делали развитые страны. Здесь проблема будет гораздо шире", - резюмировал Михаил Саакашвили.




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