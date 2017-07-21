Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом ...

Авиарейсы на Париж продолжают выполняться из Кишиневского аэропорта, несмотря на категорические заявления премьер-министра Иона Кику о запрете полетов во Францию и Испанию.

Рейс авиакомпании Air Moldova Кишинев-Париж вылетел из Аэропорта Кишинева в 12.36. По расписанию, этот же борт молдавской авиакомпании должен будет вернуться в Кишинев в 19.10.

Примечательно, что в пятницу премьер-министр Ион Кику объявил решение правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении с 0 часов субботы полетов из Франции и Испании, а также в направлении этих стран. Тогда же, Кику сообщил, что с воскресенья будут отменены рейсы во все европейские страны.

"Согласно решению комиссии, ночью, начиная с 00:00 отменяются все рейсы из двух других стран, затронутых коронавирусом. Это Франция и Испания. У нас есть два рейса, на Барселону и Париж, сегодня эти рейсы также отменены. С воскресенья отменяются все рейсы из Европы", - заявил премьер-министр по итогам заседания правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Из Кишиневского аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Афины, Франкфурт-на-Майне, Бухарест, Брюссель, Варшаву, Париж, Барселону, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Мемминген, Дортмунд, Берлин, Прагу.