show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 14:04  

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 09:28  

Саакашвили: Коронавирус провоцирует глубокий экономический и гуманитарный кризис

Сегодня, 08:29  

Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

Вчера, 21:56  

В США объявлено Чрезвычайное положение из-за коронавируса

Вчера, 18:57  

В Украине скончался первый пациент от коронавируса

Вчера, 18:31  

Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти
все новости
ИЩУ

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Опубликовано : 14 март 2020 г. 14:04 | Просмотров: 413 | Категория: Власть / Криминал

Авиарейсы на Париж продолжают выполняться из Кишиневского аэропорта, несмотря на категорические заявления премьер-министра Иона Кику о запрете полетов во Францию и Испанию.

Рейс авиакомпании Air Moldova Кишинев-Париж вылетел из Аэропорта Кишинева в 12.36. По расписанию, этот же борт молдавской авиакомпании должен будет вернуться в Кишинев в 19.10.

Примечательно, что в пятницу премьер-министр Ион Кику объявил решение правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении с 0 часов субботы полетов из Франции и Испании, а также в направлении этих стран. Тогда же, Кику сообщил, что с воскресенья будут отменены рейсы во все европейские страны.

"Согласно решению комиссии, ночью, начиная с 00:00 отменяются все рейсы из двух других стран, затронутых коронавирусом. Это Франция и Испания. У нас есть два рейса, на Барселону и Париж, сегодня эти рейсы также отменены. С воскресенья отменяются все рейсы из Европы", - заявил премьер-министр по итогам заседания правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Из Кишиневского аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Афины, Франкфурт-на-Майне, Бухарест, Брюссель, Варшаву, Париж, Барселону, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Мемминген, Дортмунд, Берлин, Прагу.

 


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом ...

Просмотров: 412
Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти

Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти ...

Просмотров: 599
Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы

Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы ...

Просмотров: 1 044
FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели

FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели ...

Просмотров: 724
Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента

Майя Санду не видит шансов на победу Андрея Нэстасе в выборах президента ...

Просмотров: 686
Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США ...

Просмотров: 853
КРИМИНАЛ
Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом ...

Просмотров: 413
Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США

Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США ...

Просмотров: 853
FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США

FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США ...

Просмотров: 19 341
Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ

Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ ...

Просмотров: 1 859
Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда

Бывший глава центробанка арестован по делу о краже миллиарда ...

Просмотров: 1 359
Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда

Генеральный прокурор заявил о причастности Нацбанка к краже миллиарда ...

Просмотров: 2 406
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 516
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 871
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 949
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 563
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 371
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 798
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 148
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 39 015
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 368
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 27 012
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 24 988
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 110
ВЛАСТЬ
Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Вчера, 18:31  Число зараженных коронавируом в Молдове продолжает расти
Вчера, 14:37  Молдова отменяет воздушное сообщение со странами Европы
Вчера, 13:50  FLASH // Правительство запретило проведение открытых религиозных служб на две недели
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Вчера, 09:24  Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США
12.03.2020  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США
09.03.2020  Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (104)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта