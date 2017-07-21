Коронавирус помог утвердить новое правительство Румынии
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В Румынии из-за необходимости противостоять распространению коронавирусной инфекции власть и оппозиция отложили разногласия по вопросу нового правительства и проголосовали за кабинет министров во главе с Людовиком Орбаном.
Правительство Орбана было проголосовано 286 голосами "за", 23 голосами "против" при одном воздержавшемся.
Голосование проходило в чрезвычайных условиях. Парламентарии голосовали по очереди в специальном продезинфицированном помещении. В свою очередь, сам премьер-министр находился а самоизоляции на одной из правительственных дач в Бухаресте.
Примечательно, что в условиях отсутствия целого ряда депутатов-либералов по причине самоизоляции, голоса оппозиционной Социал-демократической партии были определяющими при утверждении правительства во главе с либералом Людовиком Орбаном.
Несмотря на это, после голосования лидер СДП Марчел Чолаку сообщил, что СДП голосовала за правительство Орбана "в условиях кризиса", отметив, что после этого голосования партия "переходит в тотальную оппозицию".
Правительственный кризис начался в Румынии после того, как 5 февраля 2020 года парламент вынес вотум недоверия правительству Людовика Орбана.
После отставки Орбана, президент Румынии Клаус Йоханнис вновь предложил его кандидатуру на пост премьера, но Конституционный суд увидел в этом решении президента нарушение Конституции. Людовик Орбан вынужден был сложить с себя полномочия кандидата в премьер-министры, а президент Румынии поручил Флорину Кыцу сформировать новое правительство.
12 марта Кыцу отказался от назначения, объяснив свой шаг тем, что "Людовик Орбан должен быть главой правительства Румынии".