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Число зараженных коронавирусом выросло до 12 человек

Опубликовано : 14 март 2020 г. 20:03 | Просмотров: 300 | Категория: Власть / Страна

В Молдове подтверждены еще четыре случая коронавируса нового типа. Впервые зарегистрирован случай заражения внутри страны.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 увеличилось до 12.

Кроме того, в больнице под наблюдением находятся двое детей с подозрением на вирус. "Они были в тесном контакте с бабушкой, которая приехала из Италии", - отметила министр.

По словам Думбрэвяну, выявленные больные коронавирусом приехали из Италии, Великобритании и Франции.

Власти объявили об открытии еще одной больницы для зараженных коронавирусом. Это будет бывшая Железнодорожная больница.

С 13 марта в Молдове установлен "красный", наивысший, код опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Накануне, власти объявили об отмене с 0 часов 13 марта авиарейсов из Франции и Испании, однако, в субботу авиакомпания Air Moldova беспрепятственно совершила рейсы в Париж и обратно.


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