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Румыния вводит режим чрезвычайного положения

Опубликовано : 14 март 2020 г. 20:43 | Просмотров: 297 | Категория: Мир

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 16 марта на всей территории Румынии будет введен режим Чрезвычайного положения.

Как заявил в субботу Йоханнис, введение этого режима позволит выделить намного больше финансов на закупку по упрощенной схеме медикаментов и необходимой медтехники.

"Однако, дорогие румыны, власть выполняет свои функции. Правительство и до сих пор справлялось очень хорошо, но сами мы справимся лишь отчасти. Нам необходимы вы, дорогие румыны! Мы нуждаемся в том, чтобы вы соблюдали рекомендации и указания властей", - обратился к наци президент Румынии Клаус Йоханнис, объявляя введение режима Чрезвычайного положения.

Согласно закону, в Румынии режим Чрезвычайного положения может быть установлен не более чем на 30 дней.

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 109.


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