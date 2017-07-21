FLASH // В Кишиневе прекращается работа общественного транспорта из-за коронавируса ...

Об этом сообщается в специальном пресс-релизе Примарии Кишинева.

"Примария Кишинева информирует, что в условиях реализации защитных мер по предотвращению инфекции COVID -19 в воскресенье 15 марта в столице будет приостановлена деятельность общественного пассажирского транспорта", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что общественный транспорт возобновит свою работу с понедельника, 16 марта.

Кишиневские власти уточняют, что эта мера предпринята в связи объявленным правительством "красного" кода опасности распространения коронавируса нового типа.

По состоянию на 14 марта, в Молдове выявлены 12 заболевших коронавирусом человек.