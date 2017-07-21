FLASH // В Кишиневе прекращается работа общественного транспорта из-за коронавируса
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Общественный транспорт полностью прекратит свою работу 15 марта.
Об этом сообщается в специальном пресс-релизе Примарии Кишинева.
"Примария Кишинева информирует, что в условиях реализации защитных мер по предотвращению инфекции COVID -19 в воскресенье 15 марта в столице будет приостановлена деятельность общественного пассажирского транспорта", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается также, что общественный транспорт возобновит свою работу с понедельника, 16 марта.
Кишиневские власти уточняют, что эта мера предпринята в связи объявленным правительством "красного" кода опасности распространения коронавируса нового типа.
По состоянию на 14 марта, в Молдове выявлены 12 заболевших коронавирусом человек.
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