Путин подписал закон о поправках в Конституцию, позволяющих ему править до 2036 года ...

Президент России Владимир Путин подписал закон "О поправке к Конституции Российской Федерации", который позволит ему снова участвовать в выборах главы государства.

Текст документа будет направлен для проверки в Конституционный суд. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.

На прошлой неделе законопроект успели одобрить Госдума и Совет Федерации, а также региональные законодательные собрания.

Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.

Законопроект о поправках в Конституцию был одобрен Госдумой 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. Изменения, в частности, введут в Основной закон упоминание "предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", а также позволят Путину снова участвовать в президентских выборах. Без этой поправки Путин не смог бы выдвигаться в президенты в 2024 году.