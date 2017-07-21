В разгар пандемии коронавируса власти проводят выборы крупнейшем районе страны ...

Несмотря на объявленный "красный" код опасности распространения коронавируса, власти не отказались от идеи проведения парламентских выборов по Хынчештскому одномандатному округу.

Это решение властей тем более вызвало возмущение в обществе, в связи с тем, что в одном из сел района была зарегистрирована заразившаяся коронавирусом женщина. Кроме того, сами выборы одного депутата никак не могут повлиять на расклад политических сил в парламенте.

Игнорируя критику, власти не отказались от идеи проведения выборов по Хынчештскому одномандатному округу, объявив, что в качестве меры предосторожности на каждом избирательном участке "будут дезинфицироваться ручки", а также через каждые два часа будет проводиться влажная уборка.

Примечательно, что очевидную беспечность проявляют не только власти, но и оппозиция. Никто из лидеров оппозиционных партий, участвующих в выборах, не призвал перенести их в связи с опасностью распространения инфекции.

В выборах участвуют представители Партии социалистов, Партии PAS, Демпартии, Избирательного блока Unirea, а также поддержанный Платформой DA независимый кандидат.

Хынчештский район является одним из самых крупнейший в Молдове. В округе зарегистрировано 61677 избирателей.