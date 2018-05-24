Отменены поезда на Москву, Санкт-Петербург и Одессу ...

Из-за решения украинских властей о закрытии границы, "Железная дорога Молдовы" отменила движение поездов на Одессу, Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщает ЖДМ, с 14 марта отменено движение поезда сообщением Кишинев-Москва. С 15 марта отменяется движение поезда Кишинв-Санкт-Петербург, а с 20 марта – на Одессу.

Предприятие объявило о возврате денег за уже приобретенные билеты.

Кроме того, с 14 марта был отменен поезд Кишинев-Яссы.

Ранее, сообщалось о принятом Украиной из-за опасности распространения коронавируса решении закрыть границы. Единственными действующими пуктами пропуска на молдо-украинской границе остались пункты Паланка и Тудора-Староказачье.