Власти не считают пандемию коронавируса 'чрезвычайной ситуацией' ...

Стремительное распространение коронавирусной инфекции не является чрезвычайной ситуацией, при которой могут быть перенесены выборы в Хынчештском одномандатном округе.

Об этом заявила в воскресенье министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Мы координировали ряд мер с ЦИКом, мы хотели бы отмены выборов в Хынчештском районе, но согласно действующему законодательству они могут быть отменены лишь в чрезвычайных ситуациях. У нас нет соответствующих рычагов", - заявила Думбрэвяну.

Сделав это заявление, она в то же время признала, что были определены 45 человек, которые имели контакт с больным коронавирусом.

"Они имеют запрет на выход из места жительства", - добавила министр.

Ранее уже сообщалось, что власти проводят 15 марта парламентские выборы по Хынчештскому одномандатному округу, несмотря на объявленный "красный" код опасности распространения коронавируса.

Примечательно, что очевидную беспечность проявляют не только власти, но и оппозиция. Никто из лидеров оппозиционных партий, участвующих в выборах, не призвал перенести их в связи с опасностью распространения инфекции.

В выборах участвуют представители Партии социалистов, Партии PAS, Демпартии, Избирательного блока Unirea, а также поддержанный Платформой DA независимый кандидат.

Хынчештский район является одним из самых крупнейших в Молдове. В округе зарегистрировано 61677 избирателей.