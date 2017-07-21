Президент Украины призвал всех украинцев срочно вернуться в страну из-за коронавируса ...

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением , в котором призвал всех украинцев успеть вернуться в Украину до полуночи 16 марта.

Зеленский подтвердил прекращение регулярного авиасообщения в Украине и призвал всех граждан Украины, которые находятся сейчас за границей, вернуться домой.

Он сообщил, что было решено закрыть все границы для иностранцев. "Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины", - сказал он, добавив, что исключением будут иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине.

Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные и морские и автомобильные продолжат работать.

Касательно украинцев, которые сейчас находятся за границей, президент сказал, что те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, "точно вернутся домой согласно расписанию".

По поводу других граждан Украины Владимир Зеленский призвал их успеть вернуться до 16 марта. "Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство... Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - сказал президент Украины.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу без крайней необходимости и ограничить свои передвижения внутри страны.