show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 15:16  

Всем учителям предписано работать из дома

Сегодня, 14:07  

С понедельника все рынки, кафе и рестораны будут закрыты

Сегодня, 13:08  

FLASH // Молдова полностью прекращает авиасобщение

Сегодня, 12:37  

Президент Украины призвал всех украинцев срочно вернуться в страну из-за коронавируса

Сегодня, 11:38  

Власти не считают пандемию коронавируса 'чрезвычайной ситуацией'

Сегодня, 09:53  

Отменены поезда на Москву, Санкт-Петербург и Одессу
все новости
ИЩУ

Президент Украины призвал всех украинцев срочно вернуться в страну из-за коронавируса

Опубликовано : 15 март 2020 г. 12:37 | Просмотров: 373 | Категория: Мир

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением, в котором призвал всех украинцев успеть вернуться в Украину до полуночи 16 марта.

Зеленский подтвердил прекращение регулярного авиасообщения в Украине и призвал всех граждан Украины, которые находятся сейчас за границей, вернуться домой.

Он сообщил, что было решено закрыть все границы для иностранцев. "Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины", - сказал он, добавив, что исключением будут иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине.

Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные и морские и автомобильные продолжат работать.

Касательно украинцев, которые сейчас находятся за границей, президент сказал, что те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, "точно вернутся домой согласно расписанию".

По поводу других граждан Украины Владимир Зеленский призвал их успеть вернуться до 16 марта. "Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство... Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - сказал президент Украины.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу без крайней необходимости и ограничить свои передвижения внутри страны.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Президент Украины призвал всех украинцев срочно вернуться в страну из-за коронавируса

Президент Украины призвал всех украинцев срочно вернуться в страну из-за коронавируса ...

Просмотров: 375
Путин подписал закон о поправках в Конституцию, позволяющих ему править до 2036 года

Путин подписал закон о поправках в Конституцию, позволяющих ему править до 2036 года ...

Просмотров: 617
Румыния вводит режим чрезвычайного положения

Румыния вводит режим чрезвычайного положения ...

Просмотров: 680
Коронавирус помог утвердить новое правительство Румынии

Коронавирус помог утвердить новое правительство Румынии ...

Просмотров: 478
Саакашвили: Коронавирус провоцирует глубокий экономический и гуманитарный кризис

Саакашвили: Коронавирус провоцирует глубокий экономический и гуманитарный кризис ...

Просмотров: 1 143
Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft ...

Просмотров: 487
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 547
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 903
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 976
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 585
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 416
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 840
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 187
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 39 066
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 416
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 27 198
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 25 031
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 157
ВЛАСТЬ
Всем учителям предписано работать из дома

Всем учителям предписано работать из дома

Сегодня, 14:07  С понедельника все рынки, кафе и рестораны будут закрыты
Сегодня, 13:08  FLASH // Молдова полностью прекращает авиасобщение
Сегодня, 11:38  Власти не считают пандемию коронавируса 'чрезвычайной ситуацией'
ЛЮДИ
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
29.02.2020  Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом

13.03.2020  Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США
12.03.2020  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США
09.03.2020  Прокуратура рассмотрит незаконные тарифы на газ



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (116)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта