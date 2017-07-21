FLASH // Молдова полностью прекращает авиасобщение
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С 0 часов 17 марта Кишиневский международный аэропорт полностью прекращает деятельность на прилет и вылет всех авиарейсов.
Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Ион Кику по итогам заседания правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.
"Отменяются все регулярные и коммерческие авиарейсы вне зависимости от направления", - заявил премьер-министр Молдовы.
Кроме того, начиная 0 часов 17 марта Молдова запрещает допуск на свою территорию иностранным гражданам, кроме дипломатов и иностранцев, постоянно проживающих в Молдове, а также сопровождающих грузы.
Все эти меры приняты правительством Молдовы в связи противодействием распространению коронавирусной инфекции.
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