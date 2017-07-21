FLASH // Молдова полностью прекращает авиасобщение ...

С 0 часов 17 марта Кишиневский международный аэропорт полностью прекращает деятельность на прилет и вылет всех авиарейсов.

Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Ион Кику по итогам заседания правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

"Отменяются все регулярные и коммерческие авиарейсы вне зависимости от направления", - заявил премьер-министр Молдовы.

Кроме того, начиная 0 часов 17 марта Молдова запрещает допуск на свою территорию иностранным гражданам, кроме дипломатов и иностранцев, постоянно проживающих в Молдове, а также сопровождающих грузы.

Все эти меры приняты правительством Молдовы в связи противодействием распространению коронавирусной инфекции.