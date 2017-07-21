С понедельника все рынки, кафе и рестораны будут закрыты ...

Как заявил в воскресенье премьер-министр Молдовы Ион Кику, "с 16 марта будет приостановлена деятельность торговых точек розничной торговли на всей территории Молдовы, за исключением аптек, продовольственных магазинов, а также авто-заправочных станций".

Предварительно объявлено, что эта мера продлится до 31 марта.

Премьер-министр также сообщил, что по всей Молдове приостанавливается деятельность всех рынков вне зависимости от вида товаров, учреждений общественного питания (бары, рестораны, столовые и т.п.).

"Уважаемые граждане, эти меры чрезвычайно радикальны и болезненны, и влияют не только на каждого из нас, но и на экономику в целом", - заявил премьер-министр. Он сослался на мнение эпидемиологов, что "следующая неделя является критически важной для Республики Молдова".

"От того, как мы сможем мобилизоваться на будущей неделе, зависит будет ли расширяться эта эпидемии в Молдове или сможем контролировать и обуздать. Все эти меры абсолютно необходимы, и я обращаюсь к сознательности каждого гражданина, ко всем религиозным культам, государственным учреждениям, СМИ и многим-многим другим, продемонстрировать максимальное понимание и сотрудничество. Просим вас помочь, чтобы каждый гражданин проникся пониманием высочайшего риска. Повторюсь, будущая неделя является определяющей в обуздании этого бедствия", - заявил премьер-министр Ион Кику.

По состоянию на 15 марта, в Молдове официально зарегистрированы 12 заразившихся новой коронавирусной инфекции. Несмотря на объявленный "красный" код опасности, власти проводят выборы по Хынчешткому одномандатному округу, где к урнам ожидают свыше 61 тысячи избирателей.