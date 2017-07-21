Всем учителям предписано работать из дома ...

(DOC) Правительственная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение запретить выход учителей в школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщается в пресс-релизе Примарии Кишинева, указанная мера вступает в силу с 16 марта.

В документе Кишиневского Управления образования, молодежи и спорта отмечается, что "Министерство образования, культуры и исследований находится в процессе разработки централизованной системы о порядке организации дистанционного образовательного процесса, посредством которого будет восстановлен учебный процесс".

Пока не разработана подобная система Кишиневское управление предлагает школьникам ряд занятий, таких как: "рекомендованное чтение школьных дисциплин", "проект "Вся школа читает одну книгу", "анализ телевизионных, радио- и интернет-новостей по установленному алгоритму".

"Рекомендуем ролевые игры, аппликации, рисование, паззлы и др.", - говорится в приказе Управления.

До сих пор, несмотря на карантинв школах, учителя были обязаны являться в школы.