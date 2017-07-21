Количество заболевших коронавирусом в Молдове выросло вдвое всего за день
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В Молдове официально подтверждено еще 11 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 23, а власти готовятся к дальнейшему росту зараженных.
Среди заболевших один ребенок.
Как заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, 8 случаев заражения – местные, остальные зарегистрированы у прибывших в Молдову из-за рубежа.
Несмотря на объявленный "красный" код опасности, власти проводят выборы по Хынчешткому одномандатному округу, где к урнам ожидают свыше 61 тысячи избирателей.
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