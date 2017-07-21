Владимир Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом ...

После того, как в России зафиксировано 63 случая заболевания новым коронавирусом, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, руководителем группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин рекомендовал руководителям регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения коронавируса, принять участие в деятельности новой рабочей группы.

По состоянию на 15 марта, в России зафиксировано 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них, 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности уже введен в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях, а также в Хабаровском крае. Такой режим предусматривает ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.